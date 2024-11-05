Сотни фур скопились на пункте пропуска «Курмангазы» в Атырауской области

На пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ. Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау-Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств

Сотни грузовых автомобилей скопились на границе Казахстана и России, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов министерства финансов.

— На пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ. Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау-Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств, говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 автотранспортных средств в сутки. Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250-300 авто.

— Для решения вопроса увеличено количество специалистов, работающих на пункте до 14 сотрудников. Напомним, что пропуск транспортных средств осуществляется через Систему электронной очереди «CarGoRuqsat», которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска «Курмангазы» она действует с 9 сентября текущего года, сообщили в КГД .

На данный момент проблем, связанных с электронной очередью нет, у всех водителей имеются талоны прохождения.

— Касательно истечения сроков электронной очереди в течение одного дня до пересечения пункта пропуска, сообщаем, что в информационной системе проведены доработки с ограничением возможности бронирования очереди, в случае превышения пропускной способности пункта пропуска, а также с учетом паспортного, иных видов контроля и возможностями пропускной способности сопредельной стороны, сказано в сообщении.

В ведомстве попросили заранее планировать маршруты следования через государственные границы в том числе с помощью информационных систем Комитета государственных доходов.