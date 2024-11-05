Владельцы АГЗС пожаловались, что из-за дефицита газа в ЗКО им угрожают расправой

По их словам, дефицит возникает из-за управления энергетики и ЖКХ, которое отвечает за закупку газа. Выделенного объема хватает лишь на 13 дней, а дополнительный объем покрывает потребности на один день. В результате предприниматели вынуждены приостанавливать работу на полмесяца, что ведет к убыткам и текучести кадров.

1 октября 2024 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу для планового ремонта. В результате на автозаправочных станциях Западно-Казахстанской области образовались массовые очереди за газом. Местные жители считают, что дефицит создается искусственно, чтобы впоследствии поднять цены на топливо.

Между тем, предприниматели малого и среднего бизнеса региона обратились в редакцию «Мой ГОРОД» с просьбой помочь решить проблему с нехваткой сжиженного газа. Они сообщают, что регулярно сталкиваются с нехваткой сжиженного нефтяного газа (СНГ), из-за чего подвергаются обвинениям в создании искусственного дефицита и даже угрозам.

По их словам, дефицит возникает из-за управления энергетики и ЖКХ, которое отвечает за закупку газа. Выделенного объема хватает лишь на 13 дней, а дополнительный объем покрывает потребности на один день. В результате предприниматели вынуждены приостанавливать работу на полмесяца, что ведет к убыткам и текучести кадров.

— Мы просим увеличить объем выделяемого сжиженного газа до 7000 тонн в месяц вместо текущих 3500 тонн, а также дополнительно выделить 1500 тонн. На онлайн-встрече с министерством энергетики нам сказали, что распределение газа зависит от количества автомобилей на газе, но точной информации о них у специалистов нет. Возникает вопрос: на каких основаниях происходит распределение газа по областям? Как утверждают в министерстве, газа достаточно, но в ЗКО его постоянно не хватает, несмотря на месторождение СНГ ТОО «Жайыкмунай». Почему наш регион получает меньше всех? Почему местные власти не защищают интересы бизнеса и не поднимают вопрос в министерстве? Местные исполнительные органоны бездействуют, не выполняют свои обязанности, что создает искусственный дефицит СНГ в области. Мы всего лишь хотим отстоять свои права и добиться справедливости, — говорится в письме предпринимателей.

Они также отмечают, что область служит транзитной зоной на Западе Казахстана, поэтому здесь заправляется больше автомобилей. Тем не менее, согласно протоколу комиссии по плану поставок сжиженного газа на четвертый квартал 2024 года, область получает самый низкий объем газа.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай разъяснил, что согласно закону, местные исполнительные органы ежегодно подают прогноз потребления СНГ за три месяца до начала планируемого года. В 2023 году объем для области был увеличен с 3600 до 4500 тонн на основе данных о среднем месячном потреблении. За 10 месяцев 2024 года объем поставок в регион вырос до 50 698 тонн, по сравнению с 45 744 тоннами за тот же период 2023 года.

— Несмотря на то, что население Западно-Казахстанской области составляет около 700 тысяч человек, количество зарегистрированных автомобилей на газе (25 111 единицы) не может служить основным индикатором для увеличения объемов поставок СНГ. В Атырауской и Актюбинской областях, несмотря на схожее население, количество автомобилей на газе значительно выше, что указывает на более высокий уровень потребления газа. В регионе отсутствуют абоненты, использующие СНГ через газораспределительные установки, а также промышленные потребители для производства социально значимых товаров. Область действительно занимает стратегически важное положение на западе республики. Но несмотря на это, необходимо учитывать, что другие области, такие как Актобе, Атырау и Мангыстау, граничат с Россией и обладают собственными специфическими условиями, — пояснил Мирас Мулкай.

Руководитель ведомства добавил, что ежегодно проводится пересмотр объемов поставок газа для областей, и при необходимости объемы могут быть увеличены. Распределение газа, выделенного вне товарных бирж, зависит от двух показателей: Р1 — мощности местных заправок и станций, и Р2 — объема продаж газа в прошлые периоды.