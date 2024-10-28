180 тонн дополнительного сжиженного газа направили в ЗКО

В министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 24 октября в три региона страны направили дополнительные поставки сжиженного газа. Так, в Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов «Тенгизшевройл» 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн.

На протяжении нескольких недель автовладельцев области волнует ситуация с сжиженным газом. На газозаправочных станциях часто образовываются очереди, топливо отпускают по талонам.

Всего в области функционируют 109 АГЗС. Среднее ежемесячное потребление 4000 – 4500 тонн. Планом поставок сжиженного нефтяного газа на 4 квартал для области предусмотрено 11 566 тонн (в том числе: октябрь – 3510 тонн, ноябрь – 4030 тонн, декабрь – 4026 тонн). По состоянию на 14 октября отгрузка ТОО «Жаикмунай» по основному плану поставки на октябрь 2024 года составила 1442 тонн или 41%.

Отметим, что с первого октября область на 100% закупает сжиженный газ у компании «Жаик мунай».

Однако в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 24 октября в три региона страны направили дополнительные поставки сжиженного газа. Так, в Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов «Тенгизшевройл» 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн.

Напомним, Атырауский нефтеперерабатывающий завод с 1 по 25 октября остановился на плановый ремонт. По этой причине регионы отгружающие сжиженный газ с этого завода перенаправлены на другие нефтеперерабатывающие заводы страны. Ещё одной причиной нехватки сжиженного газа на АГЗС региона можно назвать увеличение количества авто на газовом оборудовании. Так, по информации департамента полиции, в 2024 году количество таких машин составило 22 432 единицы (общее количество зарегистрированных – 202 937 единиц), по сравнению с прошлым годом рост составил 30% (в 2023 году – 15 650 единиц).