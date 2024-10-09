Запрет на вывоз сжиженного газа продлили в Казахстане

Для обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны 2 мая 2024 года был введен запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, на сегодня планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев.

Для обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны 2 мая 2024 года был введен запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, на сегодня планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект Приказа размещен на портале «Открытые НПА».

Исключения будут лишь в нескольких случаях:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговой кодекс);

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.