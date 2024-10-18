Крупные производители сжиженного газа привлечены к ответственности в Актобе

Одним из наиболее значимых расследований стал случай с тремя крупными производителями сжиженного газа — Казахойл Актобе, Газпроцессинг и СНПС Актобемунайгаз. По инициативе департамента несколько субъектов были привлечены к административной ответственности.

Департамент агентства по защите и развитию конкуренции по Актюбинской области подвел итоги 9 месяцев работы. Руководитель департамента Сагындык Иргалеев рассказал о текущих задачах, стоящих перед ведомством.

— Одним из наиболее значимых расследований стал случай с тремя крупными производителями сжиженного газа — Казахойл Актобе, Газпроцессинг и СНПС Актобемунайгаз. По инициативе департамента несколько субъектов были привлечены к административной ответственности, - отметил Иргалеев.

Кроме того, начато расследование в отношении крупной торговой сети "Динамаркет". Ранее были обнаружены признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны сетей "Анвар" и "Динамаркет".

В АЗРК также сообщили о расследовании в отношении крупных компаний, занимающихся ремонтом вагонов, по признакам картельных соглашений. В настоящий момент дело находится на рассмотрении суда.