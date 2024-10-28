Казахстанцев призвали не выезжать в дальние поездки и отложить пешие походы из-за непогоды. По прогнозам «Казгидромет» ожидается ухудшение погодных условий - сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман.

Казахстанцев призвали не выезжать в дальние поездки и отложить пешие походы из-за непогоды.

По прогнозам «Казгидромет» ожидается ухудшение погодных условий - сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман.

— Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток, - говорится в сообщении МЧС Казахстана, которое настоятельно рекомендовало соблюдать меры безопасности.

Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана.

— В Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, СКО, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай и Улытау местами ожидается дождь со снегом. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается дождь. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - сообщили в «Казавтожол».

Ранее директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов озвучил сезонный прогноз погоды на холодный период года в Западно-Казахстанской области.

Также ученые Гарвардского и Бостонского университетов сделали тревожное заявление о предстоящей зиме 2025 года, которая может стать самой холодной за последние десятилетия. Согласно их прогнозам, жителям планеты предстоит столкнуться с невероятно суровыми холодами и климатическими аномалиями.