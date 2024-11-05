Жителей ЗКО приглашают бесплатно обследоваться на рак легких

23 ноября в областном онкологическом диспансере и во всех поликлиниках Уральска и районов планируют провести День открытых дверей.

23 ноября в областном онкологическом диспансере и во всех поликлиниках Уральска и районов планируют провести День открытых дверей. В регионе проходит месячник осведомленности о раке легких. В этот день все желающие могут попасть на консультацию к специалистам вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.

Приём будет проходить с 9:00 до 13:00 по адресу: Уральск, улица Алматинская, 58. Остановка Чувашинская. Проезд автобусами №33, №43, №52. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7-7112-91-80-52.

Напомним, рак лёгких — это злокачественная опухоль, которая развивается в тканях лёгких, чаще всего в клетках, выстилающих дыхательные пути. Это одно из самых распространённых и смертельных заболеваний. Основными факторами риска являются курение, воздействие загрязнённого воздуха, а также наследственная предрасположенность. Симптомы могут включать кашель, одышку, боль в груди, утомляемость и потерю аппетита. Лечение зависит от стадии заболевания и может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию, радиотерапию и таргетную терапию.

В Казахстане рак лёгких является одной из ведущих причин смерти от злокачественных опухолей. По данным министерства здравоохранения Казахстана, заболеваемость и смертность от рака лёгких в последние годы продолжает оставаться на высоком уровне. По статистике заболевание ежегодно диагностируется у более 10 тысяч человек, а смертность от этого заболевания составляет около 7-8 тысяч человек в год.

Рак лёгких чаще встречается у мужчин, особенно в возрасте старше 50 лет. Однако в последние годы наблюдается рост заболеваемости среди женщин, что связано с увеличением числа курящих женщин. В Казахстане он часто диагностируется на поздних стадиях, что связано с недостаточной осведомлённостью населения о симптомах заболевания и ограниченным доступом к регулярным медицинским обследованиям. В то же время, в крупных городах постепенно внедряются программы скрининга для раннего выявления рака лёгких, включая использование низкодозной компьютерной томографии.