Сотни фур застряли в порту Мангистау на пути в Азербайджан

Почти тысяча фур по несколько дней ожидает отправки паромами в Азейрбайджан. Столько же автомобилей скопилось на стороне соседей по морю.

Почти тысяча фур по несколько дней ожидает отправки паромами в Азейрбайджан, сообщает Lada.kz. Столько же автомобилей скопилось на стороне соседей по морю.

О причинах задержек фур рассказал директор порта Курык Серик Ахметов.

- Причина номер один - все паромы азербайджанские, два парома были выведены в ремонт, один возвращается и еще два ожидаются из краткосрочного ремонта до конца года. Вторая причина - количество метеодней в это время года. По статистике, в ноябре и декабре где-то в 50% случаев порт закрыт по метеоусловиям. Третий фактор - это увеличение количества машин, потому что санкционный список по России расширился и часть продукции сейчас по старым маршрутам идти не может, поэтому все эти фуры сегодня пришли к нам, - сообщил Ахметов.

Он также отметил, что благодаря поддержке министерства транспорта удалось договориться о перераспределении всех азербайджанских паромов в сторону Мангистау, в то время как ранее часть из них направлялась в Туркмению.

- Усиление будет вестись до момента, пока проблема очереди не решится. Это произойдет, по нашим подсчетам, в конце январе - начале февраля. Сейчас со стороны Курыка мы уже дали ограничение по отправке вагонов, приоритет делаем на машины. Их где-то в районе 1000 с нашей стороны и столько же ждут отправки в Азербайджане к нам. Причем, они эту цифру достигли даже раньше нас, поэтому накопление машин идет с двух сторон, - заявил Ахметов.

Директор порта подчеркнул, что данный маршрут нуждается в дополнительных паромах.