Сотни миллиардов вернули Казахстану: куда пойдут деньги?

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов, в ходе которого было решено дополнительно обратить в доход государства 525 млрд тенге. Комиссия одобрила заключение соглашений с субъектами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» о передаче денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов, в ходе которого было решено дополнительно обратить в доход государства 525 млрд тенге. Комиссия одобрила заключение соглашений с субъектами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» о передаче денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге.

Кроме перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, комиссия одобрила строительство за счет средств субъектов закона следующих объектов:

Спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык.

Реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане.

Тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

— Как отметил Глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, - подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее, по поручению Президента, из Специального государственного фонда были выделены средства на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области.

Напомним, в середине октября генеральная прокуратура сообщила, что Специальный государственный фонд был пополнен денежными средствами на сумму более 177 млрд тенге. По результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям - 19 млрд тенге, от реализации активов более 6 млрд тенге, по решениям судов порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости более 165 млн тенге. Среди реализованных активов - две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля.

Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в Алматы, который принят от субъекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость.