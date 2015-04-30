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Социум

Сотни уральцев собрались на площади почтить память Батырхана Шукенова

Сегодня, 30 апреля, около пятисот уральцев пришли на площадь Сырыма Датова, чтобы вместе исполнить песни Батырхана. За день до этого в социальных сетях появились призывы почтить память певца и исполнить его песни. Отметить, что горожане довольно активно откликнулись на сообщения в соцсетях. К восьми часам вечера у памятника Сырыму Датову уже было около 200 человек, и люди все прибывали. Среди поклонников - и пожилые люди, и очень молодые люди. Инициативу в свои руки взял известный в городе исполнитель, солист областной филармонии Марат САРБУПЕЕВ и еще несколько музыкантов. Они играли на инстру
gorod
Сотни уральцев собрались на площади почтить память Батырхана Шукенова
Сегодня, 30 апреля, около пятисот уральцев пришли на площадь Сырыма Датова, чтобы вместе исполнить песни Батырхана.
batyrhan (21)
batyrhan (21)
 За день до этого в социальных сетях появились призывы почтить память певца и исполнить его песни. Отметить, что горожане довольно активно откликнулись на сообщения в соцсетях. К восьми часам вечера у памятника Сырыму Датову уже было около 200 человек, и люди все прибывали. Среди поклонников - и пожилые люди, и очень молодые люди. Инициативу в свои руки взял известный в городе исполнитель, солист областной филармонии Марат САРБУПЕЕВ и еще несколько музыкантов. Они играли на инструментах, а также раздали пришедшим распечатанные тексты песен. Хотя, как только люди начали петь, стало понятно - песни Батырхана практически все знают наизусть. Начали с "Джулии", затем спели "Нелюбимую", "Отан Ана". Народ быстро разогрелся, и уже через полчаса стали выкрикивать названия песен, которые желали исполнить. Пели все дружно и хором, некоторые пришли с портретами и фотографиями певца. Нужно отметить, что с каждой минутой народу становилось все больше и больше. Кто-то пришел целенаправленно, узнав об акции из соцсетей, а кто-то попал сюда случайно, но узнав причину, по которой все собрались, тоже решил остаться. - Я вообще вышла с работы, - говорит Дина. - Смотрю, люди собираются. Узнала почему и тоже осталась. Я очень уважаю Батырхана ШУКЕНОВА и его творчество, к тому же мы с ним ровесники, и я увлекаюсь его песнями давно. Некоторые открыли для себя творчество земляка совсем недавно. - Я узнала про Батырхана совсем недавно, - рассказала Анжелика. - На российском канале показывали программу "Один в один", где он принимал участие. Приятно, что у нас есть такие талантливые люди. Жалко, конечно, что он так рано ушел из жизни. Марат САРБУПЕЕВ пояснил, что такая акция вчера прошла в крупных городах нашей страны, и сегодня Уральск взял эстафету у Атырау. - Это выдающийся музыкант, и не сделать такую акцию было бы неправильно с нашей стороны, - говорит САРБУПЕЕВ. - Это дань уважения от нас творчеству этого замечательного человека. Все произошло спонтанно. Собрались люди, чтобы исполнить песни. Это нас объединяет. Напомним, известный казахстанский певец, первый солист группы «А’Студио» Батырхан Шукенов умер 29 апреля в возрасте 52 лет от инфаркта.
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     Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
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