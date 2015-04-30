Сотни уральцев собрались на площади почтить память Батырхана Шукенова

Сегодня, 30 апреля, около пятисот уральцев пришли на площадь Сырыма Датова, чтобы вместе исполнить песни Батырхана. За день до этого в социальных сетях появились призывы почтить память певца и исполнить его песни. Отметить, что горожане довольно активно откликнулись на сообщения в соцсетях. К восьми часам вечера у памятника Сырыму Датову уже было около 200 человек, и люди все прибывали. Среди поклонников - и пожилые люди, и очень молодые люди. Инициативу в свои руки взял известный в городе исполнитель, солист областной филармонии Марат САРБУПЕЕВ и еще несколько музыкантов. Они играли на инстру