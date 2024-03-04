Сотовая связь на 6,2%, здравоохранение на 2,1%: за месяц в РК подорожало почти всё

По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2024 года месячный индекс потребительских цен ускорился и составил 1,1%.

Цены на платные услуги повысились на 1,7%, продовольственные товары – на 0,8%, непродовольственные – на 0,7%.

В сфере ЖКХ повысились тарифы на:

горячую воду на 11,6%,

отопление центральное – на 10,7%,

холодную воду – на 8,3%

водоотведение – на 7,3%.

Услуги сотовой связи подорожали на 6,2%, услуги бань – на 3,8%, здравоохранения – на 2,1%, услуги общественного питания – на 1,2%.

Из продуктов питания цены выросли на:

огурцы на 14,8%,

помидоры – на 8%,

перец сладкий – на 5,4%,

бананы – на 3,8%,

на хлеб на 1,3%,

муку – на 1%,

макаронные изделия – на 0,8%.

Подешевели крупа гречневая на 2,4%, масло подсолнечное – на 2%, сахар-песок – на 1,5%.

Повышение цен в феврале 2024 года отмечено на бытовые приборы на 2,2%, автомобили – на 1,6%, текстильные изделия – на 0,9%, товары личного пользования – на 0,7%. Лекарства подорожали на 1,2%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая – в областях Абай и Алматинской по 0,5%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в г. Шымкент на 1,4%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 1,5%, платные услуги – в Карагандинской области на 3,7%.

В ЗКО уровень инфляции в феврале 2024 года составил 0,7%.

Инфляция в феврале 2024г. в годовом исчислении составила 9,3%. Цены на платные услуги повысились на 12,8%, непродовольственные товары – на 8,5%, продовольственные товары – на 7,4%.

- По сравнению с февралем 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 33,9%, отопление центральное – на 30,9%, холодную воду – на 30,8%, вывоз мусора – на 30,7%, горячую воду – на 29,4%, электроэнергию – на 19,9%. Виноград подорожал на 44,3%, капуста белокочанная – на 29,7%, рис – на 26%. Цены на парацетамол повысились на 63,3%, ацетилсалициловую кислоту – на 60,1%, активированный уголь – на 32,3%. Напротив, в годовом выражении подешевел лук репчатый на 42,5%, крупа гречневая – на 24,3%, масло подсолнечное – на 21,2%, сахар-песок – на 14,8%, картофель – на 12%, - отмечают в бюро.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.