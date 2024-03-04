Совет деловых женщин ЗКО совместно с региональной Палатой предпринимателей и Комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате ЗКО провел первую выставку-продажу сладостей и других кулинарных изделий местных производителей под названием «Tэmmi Fest». Пришедшие горожане смогли оценить подачу и вкус.



Выставка посвящена празднованию 8 Марта и 25-летию Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК. На ней была представлена кулинарная продукция около 40 предпринимателей из шоколада, сухофруктов, вареного сахара, сдобного теста, зефира в виде различных фигурок, цветов и целых цветочных композиций, сладких букетов, свежих ягод в шоколаде. Основной задачей было объединить бизнесменов данной сферы, выявить лучшую продукцию, обменяться опытом и новыми технологиями, продвижение бизнеса и рост продаж.

– Как оказалось, у нас много мастериц среди кондитеров и кулинаров. И наша задача вывести «сладких» женщин с золотыми руками из тени. Пришло время, когда необходимо о себе заявить и показать на всевозможных платформах. Сегодня заявки подали более 60 человек, но из-за малого помещения отобрали только 36. Мы увидели высочайший уровень подачи, оформления и рекламы. Наши производители нас поразили, – отметила председатель Ляна Турсынова.

Оксана КАТКОВА

фото автора