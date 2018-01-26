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Происшествия

Сотрудница ювенальной полиции Уральска призналась в получении взятки

В Уральском городском суде рассматривается дело в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции ДВД ЗКО, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя в крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось в суде, Альфие ХАБИБУЛЛИНОЙ, Асем НАЙЗАБЕКОВОЙ и Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ предъявлено обвинение по статье 366 ч. 3 п. 2 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Из материалов дела следует, в ноябре 2017 года сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних УВД г. Уральск проверяли п
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Сотрудница ювенальной полиции Уральска призналась в получении взятки
В Уральском городском суде рассматривается дело в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции ДВД ЗКО, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя в крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось в суде, Альфие ХАБИБУЛЛИНОЙ, Асем НАЙЗАБЕКОВОЙ и Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ предъявлено обвинение по статье 366 ч. 3 п. 2 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Из материалов дела следует, в ноябре 2017 года сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних УВД г. Уральск проверяли продуктовые магазины, которые продают алкоголь лицам, не достигшим 18 лет. В ходе проверки был выявлен один из таких магазинов в районе остановки Пугачева. - При составлении протокола владелица магазина поинтересовалась у полицейских, возможно ли решить этот вопрос другим путем, на что Альфия ХАБИБУЛЛИНА и Асем НАЙЗАБЕКОВА дали понять, что за вознаграждение проблема решится, - говорится в обвинительном акте. Далее в "дело" девушки вовлекли свою коллегу Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВУ, которую позже с поличным задержали сотрудники полиции. - Девушки пошли домой к предпринимателю и Хабибуллина на своем мобильном телефоне набрала сумму 300 тысяч тенге. Хозяйка магазина стала торговаться и в итоге они сошлись на 250 тысячах тенге. Владелица магазина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее вымогают деньги. 4 ноября 2017 года она передала деньги Есеналиевой, которая и была задержана при получении взятки, - поясняется в обвинительном акте. По словам свидетельницы Любови ЦУРГАНОВОЙ, которая была понятой при задержании, деньги с пометкой "взятка" были обнаружены в сумке Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ. - Девушка сразу сказала полицейским, что деньги в ее сумке. Она не отрицала их наличие и не говорила, что это ее купюры, - заявила свидетельница. В суде 27-летняя Альфия ХАБИБУЛЛИНА и ее адвокат заключили с прокуратурой г. Уральск процессуальное соглашение в форме сделки о признании своей вины. Стоит отметить, что все подсудимые находятся дома - их выпустили под залог.
Санкция статьи 366 ч.2 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
взятка

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