Сотрудница ювенальной полиции Уральска призналась в получении взятки

В Уральском городском суде рассматривается дело в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции ДВД ЗКО, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя в крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось в суде, Альфие ХАБИБУЛЛИНОЙ, Асем НАЙЗАБЕКОВОЙ и Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ предъявлено обвинение по статье 366 ч. 3 п. 2 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Из материалов дела следует, в ноябре 2017 года сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних УВД г. Уральск проверяли п