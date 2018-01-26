Санкция статьи 366 ч.2 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Сотрудница ювенальной полиции Уральска призналась в получении взятки
В Уральском городском суде рассматривается дело в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции ДВД ЗКО, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя в крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось в суде, Альфие ХАБИБУЛЛИНОЙ, Асем НАЙЗАБЕКОВОЙ и Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ предъявлено обвинение по статье 366 ч. 3 п. 2 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Из материалов дела следует, в ноябре 2017 года сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних УВД г. Уральск проверяли п