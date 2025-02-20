Сотрудницу ветстанции в ЗКО уволили, пока она была в декретном отпуске

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, жительница Жангалинского района обратилась в суд с иском признать незаконными акт об отсутствии на работе, приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора, приказ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Кроме того, она просила восстановить её на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать ей моральный вред.

Однако решением Жангалинского районного суда иск удовлетворен частично. Суд признал незаконными и отменил акт об отсутствии на работе и приказ. Строгий выговор суд тоже отменил, а в остальной части отказал.

Женщина не согласилась с таким решением и обратилась в областной суд.

– Суд первой инстанции, удовлетворяя иск частично, указал, что истец подала заявление о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Однако, спустя почти месяц, работодатель составил акт об отсутствии истца на работе и вынес приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде строго выговора. В свою очередь истец с указанным актом и приказом не была ознакомлена, в связи с чем, они признаны незаконными и отменены. Поскольку приказ об увольнении был признан незаконным и отменен, то работник подлежал восстановлению на работе с взысканием заработной платы за время вынужденного прогула, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам суда ЗКО изменила решение суда первой инстанции. Другими словами, приказ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя признан незаконным и отменен, женщина восстановлена на работе на прежней должности, а за время вынужденного прогула ей теперь положена заработная плата и компенсация морального вреда.