Потерпевшая выполнила все условия звонившего, оформила кредит и перечислила на предоставленные счета около шести миллионов тенге.

Жительница Актобе в Whatsapp получила сообщение от знакомого от том, что идет проверка ее счета из-за непонятных операций. Он сообщил, что ей позвонят из КНБ.

Через время действительно позвонил человек, который представился сотрудником КНБ. Он сказал, что проводится спецоперация и для поимки преступников необходимо оформить кредит и положить деньги на безопасный счет. Потерпевшая выполнила все условия звонившего, оформила кредит и перечислила на предоставленные счета около шести миллионов тенге.

Позже она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Оказалось, что звонивший изначально человек подменил номер её знакомого.