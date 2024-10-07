Жительница Актобе в Whatsapp получила сообщение от знакомого от том, что идет проверка ее счета из-за непонятных операций. Он сообщил, что ей позвонят из КНБ.
Через время действительно позвонил человек, который представился сотрудником КНБ. Он сказал, что проводится спецоперация и для поимки преступников необходимо оформить кредит и положить деньги на безопасный счет. Потерпевшая выполнила все условия звонившего, оформила кредит и перечислила на предоставленные счета около шести миллионов тенге.
Позже она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Оказалось, что звонивший изначально человек подменил номер её знакомого.
– Департамент полиции напоминает, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют. В случае если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102, - добавили стражи порядка.