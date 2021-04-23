Сотрудник ЖКХ Уральска получил взятку за выдачу разрешения на проведение земляных работ

Суд приговорил Орынбасара Бисенгалиева и Кадыра Н. к миллионным штрафам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Орынбасар Бисенгалиев. Фото из архива "МГ" В телеграм-канале антикоррупционной службы сообщается, что 15 апреля Уральский городской суд вынес приговор двоим сотрудникам ЖКХ и предпринимателю. Как стало известно, Орынбасар Бисенгалиев подозревался в получении при пособничестве Кадыра взятки в 100 тысяч тенге от Хубиева за ускоренную выдачу разрешения для ТОО на проведение земляных работ на территории Уральска. - Заведующий сектором благоустройства ГУ «ОЖКХ г.Уральска» Орынбасар Б