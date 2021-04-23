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Социум

Сотрудник ЖКХ Уральска получил взятку за выдачу разрешения на проведение земляных работ

Суд приговорил Орынбасара Бисенгалиева и Кадыра Н. к миллионным штрафам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Орынбасар Бисенгалиев. Фото из архива "МГ" В телеграм-канале антикоррупционной службы сообщается, что 15 апреля Уральский городской суд вынес приговор двоим сотрудникам ЖКХ и предпринимателю. Как стало известно, Орынбасар Бисенгалиев подозревался в получении при пособничестве Кадыра взятки в 100 тысяч тенге от Хубиева за ускоренную выдачу разрешения для ТОО на проведение земляных работ на территории Уральска. - Заведующий сектором благоустройства ГУ «ОЖКХ г.Уральска» Орынбасар Б
Дана Рахметова
Сотрудник ЖКХ Уральска получил взятку за выдачу разрешения на проведение земляных работ
Суд приговорил Орынбасара Бисенгалиева и Кадыра Н. к миллионным штрафам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сотрудник ЖКХ Уральска получил взятку за выдачу разрешения на проведение земляных работ
Сотрудник ЖКХ Уральска получил взятку за выдачу разрешения на проведение земляных работ
Орынбасар Бисенгалиев. Фото из архива "МГ" В телеграм-канале антикоррупционной службы сообщается, что 15 апреля Уральский городской суд вынес приговор двоим сотрудникам ЖКХ и предпринимателю. Как стало известно, Орынбасар Бисенгалиев подозревался в получении при пособничестве Кадыра взятки в 100 тысяч тенге от Хубиева за ускоренную выдачу разрешения для ТОО на проведение земляных работ на территории Уральска. - Заведующий сектором благоустройства ГУ «ОЖКХ г.Уральска» Орынбасар Бисенгалиев признан виновным по ст. 366 ч.3 п.4 УК РК "Получение взятки" и приговорен к штрафу в размере 5,8 миллиона тенге. Специалист ГУ «ОЖКХ г.Уральска» Н. Кадыр признан виновным по ст.28 ч.5 - 366 ч.2 УК РК и приговорен к штрафу в сумме 4 млн тенге. Директор ТОО «West Textur» Хубиев признан виновным по ст.367 ч.1 УК РК "Дача взятки" и приговорен к штрафу в сумме 1,5 млн тенге, - говорится в телеграм-канале антикоррупционной службы РК. Напомним, 22 апреля экс-сотрудник ЖКХ Уральска был арестован по подозрению в убийстве бывшей жены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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