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Происшествия Социум

Сотрудника антикоррупционной службы ЗКО задержали с анашой в аэропорту Алматы

У мужчины была обнаружена сигарета, которая вместо табака была набита анашой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о том, что мужчина был задержан в аэропорту Алматы было распространено в месенджере WhatsApp. - 18 марта в 11.45 в зале вылета был задержан пассажир рейса Алматы-Уральск, у которого в пачке сигарет было обнаружено наркотическое вещество. При задержании у мужчины была изъята пачка сигарет, в которой одна из сигарет содержала наркотическое вещество, предварительно анаша, - говорится в сообщении, адресованному дежурному прокурору гл
gorod
Сотрудника антикоррупционной службы ЗКО задержали с анашой в аэропорту Алматы
У мужчины была обнаружена сигарета, которая вместо табака была набита анашой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о том, что мужчина был задержан в аэропорту Алматы было распространено в месенджере WhatsApp. - 18 марта в 11.45 в зале вылета был задержан пассажир рейса Алматы-Уральск, у которого в пачке сигарет было обнаружено наркотическое вещество. При задержании у мужчины была изъята пачка сигарет, в которой одна из сигарет содержала наркотическое вещество, предварительно анаша, - говорится в сообщении, адресованному дежурному прокурору главной транспортной прокуратуры. В авиационной прокуратуре Алматы данный факт подтвердили, однако рассказать подробности пообещали позже.
наркотики офицер антикоррупционная служба

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