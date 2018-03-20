Сотрудника антикоррупционной службы ЗКО задержали с анашой в аэропорту Алматы

У мужчины была обнаружена сигарета, которая вместо табака была набита анашой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о том, что мужчина был задержан в аэропорту Алматы было распространено в месенджере WhatsApp. - 18 марта в 11.45 в зале вылета был задержан пассажир рейса Алматы-Уральск, у которого в пачке сигарет было обнаружено наркотическое вещество. При задержании у мужчины была изъята пачка сигарет, в которой одна из сигарет содержала наркотическое вещество, предварительно анаша, - говорится в сообщении, адресованному дежурному прокурору гл