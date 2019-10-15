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Социум

Сотрудники акимата в ЗКО перечислили однодневный заработок в помощь погорельцам

На специально открытый счет поступают средства от неравнодушных граждан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким района Байтерек Асхат Шахаров, до наступления холодов погорельцам будет оказана вся необходимая помощь. Кроме этого, глава района отметил, что со стороны районного акимата погорельцам так же будет оказана финансовая помощь. – Такие проблемы не должны оставаться в стороне, и о них должны знать все. Желающих помочь погорельцам оказалось немало. На данный момент мы открыли счет. Из местного бюджета выделить средства мы не можем, так как ситуация не соответствует
Арайлым Усербаева
Сотрудники акимата в ЗКО перечислили однодневный заработок в помощь погорельцам
На специально открытый счет поступают средства от неравнодушных граждан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал аким района Байтерек Асхат Шахаров, до наступления холодов погорельцам будет оказана вся необходимая помощь. Кроме этого, глава района отметил, что со стороны районного акимата погорельцам так же будет оказана финансовая помощь. – Такие проблемы не должны оставаться в стороне, и о них должны знать все. Желающих помочь погорельцам оказалось немало. На данный момент мы открыли счет. Из местного бюджета выделить средства мы не можем, так как ситуация не соответствует требованиям при ЧС. Вообще сейчас идет следствие, и мы выявляем виновных. В любом пожаре есть свои причины. По предварительным данным, пожар произошел по вине одного из жителей этого дома. Но, несмотря на это, мы уже начали сбор денег, наши коллеги перечисляют однодневную зарплату. Впереди холода, и мы надеемся, что подрядчик справится и вовремя сможет закончить восстановительные работы, - рассказал Асхат Шахаров.
Напомним, пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Дарьинск района Байтерек вечером 6 октября. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, однако из-за того, что пожарных вызвали слишком поздно, пламя перекинулось на крышу здания. Из-за пожара восемь семей остались без жилья. Дом был построен в 1975 году. Все эти годы жильцы своими силами проводили текущий ремонт.   13 октября на встрече заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева с общественностью района Байтерек, один из погорельцев обратился к главе региона. Аким области Гали Искалиев сказал, что областной акимат также готов оказать добровольную финансовую помощь пострадавшим от пожара. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Пожар ремонт помощь

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