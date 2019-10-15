Сотрудники акимата в ЗКО перечислили однодневный заработок в помощь погорельцам

На специально открытый счет поступают средства от неравнодушных граждан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким района Байтерек Асхат Шахаров, до наступления холодов погорельцам будет оказана вся необходимая помощь. Кроме этого, глава района отметил, что со стороны районного акимата погорельцам так же будет оказана финансовая помощь. – Такие проблемы не должны оставаться в стороне, и о них должны знать все. Желающих помочь погорельцам оказалось немало. На данный момент мы открыли счет. Из местного бюджета выделить средства мы не можем, так как ситуация не соответствует