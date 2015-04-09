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Происшествия

Сотрудники УБН проводили задержание прямо на улице Уральска

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО задержали мужчину на ул. Жангир хана, недалеко от АЗС "Казмунайгаз", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 9 апреля, в 18.30 корреспонденты "МГ" стали свидетелями задержания. Мужчина на автомобиле "ВАЗ-21099" зеленого цвета с российскими номерами был остановлен сотрудниками УАП ДВД ЗКО. Полицейский держал в руках сверток, изъятый у задержанного мужчины. В присутствии понятых оперативники изъяли сверток и забрали на экспертизу. Мужчину в наручниках под конвоем спецназа "Арлан" также забрали в ДВД ЗКО. Как рассказал начальник
gorod
Сотрудники УБН проводили задержание прямо на улице Уральска
Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО задержали мужчину на ул. Жангир хана, недалеко от АЗС "Казмунайгаз", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
zadaerzhanie (5)
zadaerzhanie (5)
 Сегодня, 9 апреля, в 18.30 корреспонденты "МГ" стали свидетелями задержания. Мужчина на автомобиле "ВАЗ-21099" зеленого цвета с российскими номерами был остановлен сотрудниками УАП ДВД ЗКО. Полицейский держал в руках сверток, изъятый у задержанного мужчины. В присутствии понятых оперативники изъяли сверток и забрали на экспертизу. Мужчину в наручниках под конвоем спецназа "Арлан" также забрали в ДВД ЗКО. Как рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН, сотрудники УБН задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Однако является ли изъятое наркотическим веществом, покажет экспертиза.
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   Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
задержание

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