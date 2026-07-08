Сотрудница полиции прокатила на капоте экс-возлюбленного в Атырау

История 23-летней девушки почти год обсуждалась в социальных сетях. Защита называла ее дело одним из самых громких случаев сталкинга в Казахстане, утверждая, что девушку месяцами преследовал коллега. Однако судебная развязка оказалась неожиданной: виновной признали именно девушку. Об этом случае рассказали в Telegram-канале Halyqstan.

Пара познакомилась во время учебы, а позже оба стали сотрудниками полиции. По словам девушки, после расставания мужчина не смог смириться с разрывом. Он настойчиво добивался встреч, приезжал к ней, ревновал, писал оскорбительные сообщения в WhatsApp и, как утверждала она, даже угрожал покончить с собой, если возлюбленная перестанет с ним общаться.

15 апреля мужчина прилетел в Атырау. Днем они встретились, однако разговор закончился ссорой. Вечером он вновь появился возле ее дома. По словам девушки, экс-возлюбленный потребовал, чтобы она вышла, громко кричал и стучал в окна дома, где находился ее малолетний ребенок.

По версии защиты, испугавшись за себя и ребенка, девушка обратилась за помощью к соседу, однако тот отказался вмешиваться.

От страха она села в свой Hyundai Elantra и заперлась изнутри. Мужчина начал дергать ручки дверей, требуя открыть машину. Когда он понял, что возлюбленная собирается уехать, то запрыгнул на капот автомобиля. Несмотря на это, машина тронулась.

Проехав несколько кварталов, на повороте мужчина сорвался с капота и упал на асфальт. В результате он получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ключицы и ребер, многочисленные ушибы и рваные раны. После падения он впал в кому и пришел в сознание лишь спустя некоторое время в больнице.

Защита утверждала, что девушка не пыталась причинить ему вред: она лишь хотела увезти опасность подальше от дома, где оставался ее ребенок. Кроме того, адвокаты настаивали, что следствие не дало правовой оценки действиям самого пострадавшего, хотя именно его многомесячное преследование, по их мнению, и привело к трагедии.

Суд пришел к иному выводу. В приговоре указано, что подсудимая видела мужчину на капоте автомобиля, однако продолжила движение, рассчитывая, что тяжелых последствий удастся избежать. Именно это суд квалифицировал как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В итоге экс-полицейскую признали виновной по статье 114 УК РК и назначили шесть месяцев ограничения свободы. Однако от наказания она была освобождена по амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции Казахстана. Кроме того, суд взыскал с нее в пользу мужчины 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Вопрос о том, требовали ли действия мужчины, которые защита называла сталкингом, самостоятельной правовой оценки, в судебном решении отражения не получил.