Совершившего ДТП водителя без прав арестовали на 30 суток в Уральске

Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Как сообщили в полиции, примерно в 17 часов вечера 3 июля неизвестный водитель, управляя автомашиной марки «БМВ», в пути следования по улице Тайманова, не обеспечив безопасность дорожного движения столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2110», которая стояла с включенным световым указателем поворота в левом крайнем ряду для совершения маневра. После аварии водитель "БМВ" с места происшествия скрылся. - В результате ДТП в травмпункт областной клинич