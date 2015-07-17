Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Совершившего ДТП водителя без прав арестовали на 30 суток в Уральске

Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Как сообщили в полиции, примерно в 17 часов вечера 3 июля неизвестный водитель, управляя автомашиной марки «БМВ», в пути следования по улице Тайманова, не обеспечив безопасность дорожного движения столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2110», которая стояла с включенным световым указателем поворота в левом крайнем ряду для совершения маневра. После аварии водитель "БМВ" с места происшествия скрылся. - В результате ДТП в травмпункт областной клинич
Анэль Кайнеденова
Совершившего ДТП водителя без прав арестовали на 30 суток в Уральске
Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru
Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Как сообщили в полиции, примерно в 17 часов вечера 3 июля неизвестный водитель, управляя автомашиной марки «БМВ», в пути следования по улице Тайманова, не обеспечив безопасность дорожного движения столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2110», которая стояла с включенным световым указателем поворота в левом крайнем ряду для совершения маневра. После аварии водитель "БМВ" с места происшествия скрылся. - В результате ДТП в травмпункт областной клинической больницы г. Уральск обратился 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-2110», которому был поставлен диагноз "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - рассказали в управлении административной полиции. - В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УАП ДВД ЗКО был установлен и задержан водитель «БМВ», 1984 года рождения, который в апреле 2015 года был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом состоянии сроком на 3 года. 16 июля постановлением специализированного административного суда города Уральска за оставление места ДТП и управление транспортным средством, будучи лишенным права управления водитель "БМВ" был арестован на 30 суток, а также оштрафован на 20 МРП (39640 тенге).
ДТП арест

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article