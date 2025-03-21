Советник премьер-министра проверил готовность ЗКО к паводкам

Советник премьер-министра РК Ералы Тугжанов в рамках поручения главы правительства совершил рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область, где проверил готовность региона к паводковому периоду. Он провел совещание с участием представителей местных исполнительных органов и экстренных служб, обсудив меры по предотвращению наводнений и обеспечению безопасности населения, сообщает пресс-служба акимата ЗКО.

В первую очередь Ералы Тугжанов осмотрел паводкоопасные районы г. Уральска. Отметим, что из города вывезено более 480 тысяч кубометров снега и откачано 55 148 кубометров талых вод. В работах было задействовано около 300 единиц техники и более 350 рабочих. На данный момент ситуация стабильна, организовано круглосуточное дежурство. Для защиты города от возможного паводка возведено 12 защитных сооружений общей протяженностью 11,4 км.

Кроме того, советник премьер-министра облетел территорию Каратобинского, Сырымского, Бурлинского, Теректинского и Чингирлауского районов. Пролетая над Сырымским районом, он ознакомился с восстановительными работами моста вблизи села Аралтобе, поврежденного талой водой. В этом районе вдоль реки Оленти построено 8,1 км защитных дамб, включая 42 водопропускных шлюза.

Затем Ералы Тугжанов посетил село Коржын Каратобинского района, где проходит река Жаксыбай. В прошлом году, по поручению президента, в этом населенном пункте для пострадавших от паводка построили 90 новых домов.

Далее он отправился в центр Каратобинского района, к реке Калдыгайты, чтобы ознакомиться с мерами по предотвращению паводка. В результате таяния снега уровень воды в реке Қалдығайты поднялся, вода прошла по своему руслу и разрушила ближайшую дорогу. Для ликвидации последствий были задействованы 32 единицы техники, 60 сотрудников службы ЧС и 23 военнослужащих территориальной обороны. Они укрепляли берега реки мешками с песком, устанавливали заграждения и восстанавливали дорогу. На сегодняшний день вдоль реки Калдыгайты возведено 3,7 км дамб, а по всему Каратобинскому району — 10,8 км.

После этого Тугжанов совершил облет реки Шынгырлау и ознакомился с работами в Чингирлауском и Бурлинском районах. В Чингирлауском районе построено 3,5 км защитных дамб, в Бурлинском районе — 40 км. В русле реки Шынгырлау взорвали 9,5 тысячи квадратных метров льда для предотвращения ледяных заторов.

В прошлом году, во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в ЗКО в период паводков, жители Каратобинского района подняли вопрос строительства моста через реку Калдыгайты, который соединит 9 населенных пунктов. В настоящее время разработана проектно-сметная документация, проводится государственная экспертиза. На встрече с сельскими аксакалами Тугжанов поддержал инициативу и пообещал обратиться в соответствующее министерство для решения данного вопроса.

Он также подчеркнул, что местные исполнительные органы принимают оперативные меры для обеспечения безопасности населения и полностью контролируют ситуацию.

По данным специалистов, уровень воды в реках ЗКО снизился. В дальнейшем Тугжанов поручил контролировать ситуацию на трансграничных реках в сотрудничестве с российской стороной и ежедневно обмениваться информацией.

В целом, в рамках подготовки к паводковому периоду в ЗКО за счет средств фонда «Демеу Казахстан» и местного бюджета было построено 143 км защитных дамб на сумму 4,5 млрд тенге, создано 9 км водоотводных каналов, 93 км арыков, очищено 74 км магистральных каналов. Из области вывезено 937,1 тыс. кубометров снега.

Для мониторинга состояния рек функционируют 29 гидропостов. Готовы 317 пунктов временного размещения на 32 тысячи человек и 195 мест для эвакуации скота.

В настоящее время все силы и средства в ЗКО работают в усиленном режиме и круглосуточном дежурстве.