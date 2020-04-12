Пост об этом советник президента Олжас Худайбергенов разместил на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пустые улицы, автобусы, ТРЦ: как живет Уральск в режиме ЧП Иллюстративное фото из архива "МГ" В своем посте Олжас Худайбергенов написал, что нужно отличать режим ЧП и режим карантина. - Надо отличать режим ЧП и режим карантина. Режим ЧП не предполагает обязательность карантина. Он больше нацелен на изменение режима работы госорганов, создание условий для оперативности и т.д. и действует на всю территорию страны. Вводится максимум на 30 дней, и если продлевается, то максимум на 30 дней. Пока сказали "до конца апреля", но ничего страшного, если и дальше будут продлевать. Продление режима ЧП означает, что в течение второго месяца также будут выплачивать 42 500 тенге. Повторно подавать заявку не надо, - написал советник президента. Далее он говорит о том, что режим карантина устанавливается для отдельных городов с произвольным сроком, который можно продлить. - Несмотря на продление карантина до конца апреля, города, где ситуация стабилизировалась, готовятся к постепенному ослаблению условий карантина. Скорее всего, на следующей неделе узнаем детали, - заключил Олжас Худайбергенов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 12 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 880, вылечились 81 человека, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.   10 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению заявил о продлении режима ЧП как минимум до конца апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.