13 апреля в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с и сильный туман.

По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске возможен снег, днем +8, ночью +2. В Атырау без осадков, днем 11 градусов тепла, ночью +2. В Актобе дождь, днем +10, ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. В Актау днем 12 градусов выше нуля, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.