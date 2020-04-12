16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Казахстане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане от коронавируса вылечились первые пациенты Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них, в г. Алматы - 15, в Западно - Казахстанской области - 1. Всего в стране подтверждены 927 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 249, в Алматы – 160, в Кызылординской области - 117, в Акмолинской области - 71, в Карагандинской области - 65, в Атырауской области - 59, в Жамбылской области - 46, в Туркестанской области - 36, в г. Шымкент - 38, в СКО - 25, в Алматинской области - 12, в Актюбинской области - 11, в Мангистауской области - 10, в Павлодарской области - 10, в ЗКО - 9, в ВКО - 6, в Костанайской области - 3. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 12 апреля  вылечились 99 человек, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.