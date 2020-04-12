Оцеплен двор дома №16/2 в микрорайоне Строитель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многоэтажный дом оцепили в Уральске (фото, видео) Видео того, как полицейские натягивают сигнальную ленту в редакцию "МГ" прислали читатели. На видео также видно, что во дворе стоит несколько полицейских машин и ходит человек в защитном костюме. Стоит отметить, что видео и фото оцепления дома быстро распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Корреспонденты "МГ" выехали на место и убедились в том, что оцепление до сих пор не снято. Между тем официальных комментариев получить пока не удалось. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 12 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 927, вылечились 99 человек, умерли - 10. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. На сегодняшний день в нашей области подтверждены 9 случаев заражения Covid-19. cQQbTM4iHVM Многоэтажный дом оцепили в Уральске (фото, видео) Многоэтажный дом оцепили в Уральске (фото, видео) Многоэтажный дом оцепили в Уральске (фото, видео) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА