О том, как проверить статус заявки на получение 42 500 на сайте 42500.enbek.kz, сообщил в 
 советник президента по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как проверить начисление 42 500 (пошаговая инструкция) Скриншот с сайта 42500.enbek.kz Багдат Мусин написал, что самым популярным в последние дни стал вопрос о том, что люди подали заявку и не знают, что с ней.⠀ ⠀ Теперь, чтобы проверить статус, нужно: 1️⃣ Пройти на 42500.enbek.kz 2️⃣ Нажать на кнопку «Проверить статус заявки» 3️⃣ Ввести ИИН и номер удостоверения личности 4️⃣ Поставить галочку «Я не робот» и нажать на «Проверить» ⠀ Нужно отметить, что с одного устройства можно проверить 3 заявки в течение часа.
 
