Скриншот с сайта 42500.enbek.kz Багдат Мусин написал, что самым популярным в последние дни стал вопрос о том, что люди подали заявку и не знают, что с ней.⠀ ⠀1️⃣ Пройти на 42500.enbek.kz 2️⃣ Нажать на кнопку «Проверить статус заявки» 3️⃣ Ввести ИИН и номер удостоверения личности 4️⃣ Поставить галочку «Я не робот» и нажать на «Проверить» ⠀ Нужно отметить, что с одного устройства можно проверить 3 заявки в течение часа.