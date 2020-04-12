Состояние 6-летнего мальчика было крайне тяжелым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шестилетний ребенок попал под колеса большегруза в Уральске - Состояние ребёнка было крайне тяжелое, он находился в коме. Мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все, чтобы спасти жизнь ребёнку, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. В пресс-службе департамента полиции рассказали, что по факту ДТП заведено уголовное дело по ст. 345 ч.2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Напомним, днем 11 апреля в районе Второй базы, по ул. Балластная, 6-летний ребенок, отъезжая от магазина на велосипеде, столкнулся с проезжающим мимо КамАЗом. Его в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.