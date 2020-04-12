ДТП произошло сегодня, 12 апреля, по ул. Гагарина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске участников ДТП привлекут к адмответственности за нарушение режима ЧП На ул. Гагарина, недалеко от здания административной полиции столкнулись "Мерседес" и ВАЗ. Как именно произошло столкновение - неизвестно. От удара "Мерседес" вылетел с дороги и, переехав через тротуар, врезался в дерево. Никто в аварии не пострадал. Пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков сообщил, что водители обеих машин будут привлечены по ст. 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". ДТП   ДТП ДТП ДТП ДТП Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.