На ул. Гагарина, недалеко от здания административной полиции столкнулись "Мерседес" и ВАЗ. Как именно произошло столкновение - неизвестно. От удара "Мерседес" вылетел с дороги и, переехав через тротуар, врезался в дерево. Никто в аварии не пострадал. Пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков сообщил, что водители обеих машин будут привлечены по ст. 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения".