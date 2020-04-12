Представители СМИ незаконно вторглись в карантинную зону Областной больницы и провели видеосъёмку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. В Атырау журналистов КТК забрала полиция 11 апреля сотрудниками департамента полиции были задержаны корреспондент и оператор Атырауского филиала телеканала «КТК». Нарушители  незаконно вторглись в карантинную зону Областной больницы, где постановлением  главного санитарного врача 3 апреля  был объявлен карантин. - В отношении  журналиста и телеоператора составлен  административный материал по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима ЧП». Кроме того, вышеуказанные лица нарушили пункт 31 Постановления  главного санитарного врача РК под номером 30 от 1 апреля 2020 года. Документ запрещает фото- и видеосъёмку в медицинских учреждениях, отведённых под карантинные объекты, - рассказали в оперативном штабе. В настоящее время нарушители помещены карантинный стационар, где пройдут ПЦР-тестирование. Материалы административного дела будут направлены в Административный суд, по решению которого будет определена мера ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.