Современный спортивный комплекс построили в Атырау

Объект планируют сдать в эксплуатацию в июле этого года.

В селе Жанаталап, расположенном в городе Атырау, подходит к концу строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Реализация проекта осуществляется в рамках программы «Игілік». Строительство началось в январе 2024 года, и планируют сдать в эксплуатацию в июле 2025 года. Спортивный комплекс представляет собой современное двухэтажное здание, рассчитанное на одновременное пребывание до 150 человек.

– Здесь будут созданы все условия для занятий спортом и ведения активного образа жизни. Внутреннее пространство включает тренажёрные залы для мужчин и женщин, залы для занятий борьбой и боксом, а также универсальный зал, подходящий для баскетбольных и волейбольных тренировок, – рассказал координатор проекта Ануар Есиркепов.

Общая пропускная способность: 135 человек за смену. Комплекс включает в себя:

Универсальный игровой зал – до 78 человек за смену;

Зал для борьбы – до 17 человек;

Зал для бокса – до 16 человек;

Тренажёрный зал – до 24 человек.

Кроме внутренней инфраструктуры, предусмотрено благоустройство прилегающей территории. На открытом воздухе будут размещены беговая дорожка, площадки для футбола, баскетбола, волейбола, а также зона уличных тренажёров.

На сегодняшний день ведутся активные работы по озеленению и благоустройству территории комплекса. Новый ФОК станет важным социальным объектом, способствующим развитию массового спорта, укреплению здоровья и улучшению качества жизни местных жителей.