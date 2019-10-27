Спасатели нашли пропавшего пастуха в ЗКО

Мужчина на лошади выехал на поиски скота и пропал 24 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что мужчина работал пастухом в КХ «Едил жайык», что находится на зим.Айкожа в Копжасарском сельском округе Жангалинского района. - 25 октября с 10.50 сотрудники ДЧС, полицейские и местные жители вели поиски 61-летнего пастуха. В 21.25 в 50 км от зим.Айкожа, на территории Индерского района Атырауской области он был найден. Мужчина доставлен на зимовку, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, п