Члены комиссии проверили работу сотрудников экспортного контроля и поговорили с водителями большегрузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Специальная комиссия побывала на казахстанско-российской границе в ЗКО 6 марта в редакцию "МГ" обратился водитель-дальнобойщик, который рассказал, что на контрольно-пропускном посту "Сырым" казахстанско-российской границы образовался затор из фур. Для того чтобы проверить информацию, решено было создать специальную комиссия, в состав которой вошли сотрудники "Акжайык - адалдык аланы", специальной мониторинговой группы и также руководство управления экспортного контроля ДГД по ЗКО. – Сегодня, 6 марта, время 20.50. Мы находимся на контрольно-пропускном пункте "Сырым". Как вы видите, на казахстанской стороне не наблюдается скопления фур. Очереди из большегрузов образовались на российской стороне, - рассказал руководитель управления превенции и добропорядочности департамента агентства РК по противодействию коррупции антикоррупционной службы ЗКО Биржан Хайруллин. По словам заместителя руководителя специальной мониторинговой группы Бориса Лаврентьева, причиной скопления фур на российской стороне стали нечищенные дороги. – По обращению водителей мы выехали на пост "Сырым", они жаловались, что затор образовался на казахстанской стороне. Как вы видите, казахстанская сторона пустая. Побеседовав с водителями, мы выяснили, что 9 километров дороги на российской стороне не очищены, образовалась наледь, прохождение российской таможни проходит достаточно сложно. На нашей стороне проблем нет, - отметил Борис Лаврентьев. К слову, скопление образовалось со стороны Российской Федерации до автомобильного пункта пропуска «Маштаково». По имеющейся информации, протяженность скопления составляет порядка 7 километров. – В канун праздника мы решили увеличить штат сотрудников экспортного контроля и вместо шести человек, сейчас на таможне работают семь, - сообщил руководитель управления экспортного контроля департамента государственных доходов ЗКО Ерболат Гайнешев Водитель большегруза Александр Надалов сообщил корреспонденту "МГ", что действительно нейтральная сторона между казахстанской и российской границей оказалась пустой. – На казахстанской стороне нас быстро оформили, никаких проблем не возникло. Медленно работали не наши сотрудники, а российские. Здесь я оформился буквально за две минуты, - поделился мужчина. 0F9c0vGMfIo Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДГД по ЗКО        