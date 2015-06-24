Спецтехсредства для тайной записи продавали в сельском магазине ЗКО

Иллюстративное фото с сайта rus.ozodi.org Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» сотрудники криминальной полиции Зеленовского РОВД установили, что в магазине районного центра в селе Переметное 48-летняя женщина незаконно сбывает специальные технические средства негласного получения информации, изготовленные под зажигалки, очки, авторучки. В отношении женщины начато досудебное расследование по статье 399 ч.1 УК РК - "Незаконный сбыт специ