СпецЦОНы, нотариусы и подставные лица: в Алматинской области осудили 17 участников ОПГ

Фигуранты получили от 2 до 11 лет лишения свободы.

В Алматинской области вынесли приговор 17 участникам преступной группы, которые за два года незаконно поставили на учёт более 800 автомобилей. Как сообщили в АФМ, в зависимости от роли в криминальной схеме фигуранты получили от 2 до 11 лет лишения свободы.

Следователи АФМ установили, что аферисты действовали в два этапа. Сначала они оформляли ввезенные в Казахстан грузовики с нарушениями техрегламента - так на дороги страны выехали 642 большегруза.

Позже участники группы переключились на легковой транспорт, применив схему подмены данных.

- В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме "оживления двойников". Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

Масштабную аферу удавалось проворачивать благодаря покровительству внутри госсистемы. В нелегальную цепочку входили сотрудники полиции, работники спецЦОНов и частные нотариусы.

Они вносили недостоверные сведения в государственные базы данных и оформляли фиктивные доверенности на подставных лиц. По решению суда четверо бывших полицейских уже лишены специальных званий, а причастным нотариусам запретили заниматься профессиональной деятельностью.

Из-за действий ОПГ казна недополучила 6,6 миллиарда тенге: 5,4 миллиарда составил долг по регистрационному сбору и 1,2 миллиарда - по утилизационному.

Обманутые владельцы машин в ходе следствия уже добровольно выплатили государству более 1 миллиарда тенге. Кроме того, суд конфисковал в доход государства пять автомобилей, купленных организаторами схемы на преступные доходы.

Приговор в законную силу пока не вступил.