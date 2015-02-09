a9b6a4d7_1В разное время читателей журнала радовали фотографии Ирины Шейк, Хайди Клум, Тайры Бэнкс и других известных красавиц. Редакция журнала решила смотреть шире, и в новом номере мы впервые увидим модель plus–size. Обладательница пышных форм — модель Эшли Грэм — с удовольствием согласилась на съёмку и примерила бикини в компании мускулистых парней. Эшли, по её словам, ничуть не стесняется своего тела и считает, что девушки с немодельной фигурой могут эффектно выглядеть в купальнике. 3ececeae7f 1fb237b91b 3dfd9b4ef5 Источник: topnews.ru