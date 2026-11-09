Спортсмен из ЗКО получил медаль от Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил высокие результаты казахстанских атлетов на XXV летних Азиатских играх и V Азиатских Параиграх в Японии, подчеркнув их вклад в укрепление имиджа страны.

В ходе торжественной церемонии награждения победитель летних Азиатских игр, спортсмен из Западно-Казахстанской области Бигабыл Жоламан получил государственную награду - медаль "Ерен еңбегі үшін". Врученная медаль стала заслуженным признанием упорного труда и высоких спортивных достижений нашего земляка.

Бигабыл Жоламан - мастер спорта международного класса по каратэ WKF, выступающий в весовой категории до 55 кг (в разделе кумитэ). Уральский спортсмен уже не первый год является одним из лидеров национальной сборной Казахстана. На его счету - титулы пятикратного чемпиона Азии, призера Исламских игр, а теперь и золото Летних Азиатских игр.

- Вы достойно представили нашу страну на крупнейших спортивных состязаниях, собравших сильнейших атлетов континента. Благодаря самоотверженности нашей сборной на аренах Азиатских игр не раз звучал гимн нашей Родины и поднимался ввысь небесно-голубой флаг. Для меня каждый успех наших спортсменов - это торжество истинного патриотизма, - отметил глава государства, обращаясь к спортсменам.

Отметим, что на Азиатских играх Казахстан завоевал 12 золотых, 24 серебряных и 48 бронзовых медалей. Страна заняла восьмое место в общекомандном зачете среди 46 стран-участниц.