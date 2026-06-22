Сразу два спортсмена из ЗКО стали трехкратными чемпионами Азии

С 16 по 21 июня проходили XXII чемпионат Азии по карате (WKF) и V чемпионат Азии по пара-карате.

Западноказахстанские спортсмены триумфально выступили в Индонезии (Бали), где с 16 по 21 июня проходили XXII чемпионат Азии по карате (WKF) и V чемпионат Азии по пара-карате. Копилка сборной Казахстана и нашей области пополнилась сразу двумя золотыми медалями высшей пробы. Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта по ЗКО.

Уральский каратист Бигабыл Жоламан вновь переписал историю отечественного спорта. Выступая в весовой категории до 55 килограммов, наш земляк уверенно обошел всех своих соперников на татами и стал трехкратным чемпионом Азии.

Эта победа принесла спортсмену не только золотую медаль, но и официальную лицензию на участие в предстоящих Азиатских играх в Японии.

Еще одно историческое золото в копилку региона принесла Назгуль Измагамбетова. Она выступала на чемпионате Азии по пара-карате среди женщин на колясках (класс К-30, программа ката).

Назгуль продемонстрировала безупречное мастерство, обошла всех соперниц и также завоевала титул трехкратной чемпионки Азии, прославив Казахстан и БКО на международной арене.