Как рассказал директор спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями Азон Шаймарданов, управлением спорта впервые в ЗКО были организованы соревнования по катанию на лыжах среди людей с ограниченными возможностями. – Наш спортивный клуб специализируется именно на зимних видах спорта. В сегодняшних соревнованиях принимают участие 20 человек с ограниченными возможностями, а именно с нарушением опорно-двигательных функций, с нарушением зрения, люди с ДЦП, с протезами вместо конечностей. Начало уже есть. Это наш первый чемпионат. 28 февраля мы едем в Боровое. Наша сборная команда будет выступать на чемпионате страны. Зимние виды спорта у нас развиваются. Но есть проблемы с транспортом. Ведь люди с ограниченными способностями нуждаются в подвозе. Кроме этого, наш клуб нуждается в собственном комплексе, где мы бы занимались спортом, тренировались и готовились к большим соревнованиям, - рассказал Азон Шаймарданов. Стоит отметить, что в Уральске спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями посещают около 200 человек, среди них 40 детей с 10 до 14 лет. В клубе трудятся 15 тренеров. – Я с детства люблю лыжи, ветеран спорта. В 1980 году получил травму, потерял правую ногу. Сейчас я хожу на протезах. Но это меня не останавливает. Занимаюсь спортом для поддержания формы. Есть планы поехать на соревнования, - рассказал участник соревнований Серик Жаденов. Соревнования проходили на базе спортивного комплекса "Динамо". Администрация комплекса предоставила спортсменам необходимый инвентарь.