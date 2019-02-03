Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем -8, ночью до 20 градусов мороза. В Атырау будет солнечно, днем 7 градусов ниже нуля, ночью -14. В Актобе также без осадков. -12 градусов днем, -21 ночью. В Актау днем без осадков, 2 градуса выше нуля, ночью возможен снег с дождем, до 4 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.