Наконец - то закончился ремонт. Поменяли обои, немного обновили мебель. Только линолеум менять не стали. Однажды в журнале случайно прочла совет – как сделать так, чтобы линолеум служил дольше. Решила воспользоваться, пока не решимся на замену, а может, и не надо будет менять. Ведь мы даже не задумываемся, что потеря влаги может быть и у напольного покрытия.Кусок шерстяной ткани смочить льняным маслом и хорошо натереть чистый пол. Оставить до утра. А утром пройтись чистой мягкой тряпочкой. Если покупать или тратить льняное масло на пол жалко, подойдет олифа на основе льняного или конопляного масла. Олифа - оксоль не подойдет, в ее составе растворители, которые испортят линолеум. Нельзя и подсолнечную олифу, там вредные нефтепродукты.