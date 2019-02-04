Натрий двууглекислый найдется в хозяйстве у каждой хозяйки. А знали ли вы, что это лучший натуральный скраб. Смешав ее с водой избавитесь от омертвевших клеток эпидермиса. Смешаете с медом обретете гладкую, увлажненную кожу.

Пилинг

Руки - как шелк

Натуральный антиперспирант

Чистая кожа

Черные точки

Жир на волосах.

Локоны заблестят

Простая сода, не дорогой продукт, необходимый дома. Без нее не обойтись в кулинарных рецептах, в быту, на кухне. Использование соды в косметологии дает прекрасные, проверенные результаты. Ее свойства очищают и восстанавливают, возвращая коже и волосам здоровье. Сегодня мы все чаще понимаем, что тратить большие суммы в салонах нет необходимости. Домашние рецепты интереснее, эффективнее и безопаснее. Выбираешь ингредиенты на свой вкус и отзывы, качество использованного продукта зависит только от тебя. А то не понятно, что там наложили в эту баночку с кремом, пусть и самого дорогого. Используя экономичные натуральные средства получаете эффект лучше, чем в салоне. Сегодня расскажем о применении соды: кожа станет «нежной как персик», а волосы приобретут обьем и силу.Отшелушевающую пенку, способную вернуть коже гладкость можно получить, смешивая соду с водой в соотношении 3:1. Натрите лицо и умойтесь теплой водой. Не забудьте о отбеливающих свойствах соды.Руки постоянно испытают нехватку влаги, хотя очень часто находятся в воде. Верните мягкость рукам и ногтям будет польза. Приготовьте крем из небольшого количества соды и 1 ст.л. меда. Не спеша нанесите, немного помассируйте и умойтесь теплой водой.Сода хорошо нейтрализует неприятные запахи, это касается и пота. Для этого просто добавьте полчашки соды в ванну при купании.Угри — самая неприятная проблема, портящая нашу красоту и настроение. Поможет сода с парой капель лимонного сока Нужно совсем немного. Полученную смесь намазать на сам прыщ. Совет: выполняйте перед сном, кожа обработанная лимонным соком не должна встречаться с солнечным светом. Велик риск образования пигментных пятен.Эффективное средство от ужасных черных точек. Консистенция очистит лицо от загрязнений, оставив кожу посвежевшей. Смешайте 1ст.л. соды и немного молока. Нанесите на Т- зону. Оставьте на 10 минут и смойте теплой водой.Еще одна печаль многих женщин – жирные волосы. Что только не делается: маски, бальзамы. Свежести хватает максимум на сутки. Используйте соду и ваши волосы дольше будут чистыми. Просто добавьте ложку соды в ваш шампунь и мойте голову, как обычно. Оставьте как бальзам на пару минут и промойте прохладной водой. Пользуйтесь регулярно и увидите результат.Придать блеск шевелюре поможет сода с добавлением уксуса. Блестящие, мягкие, шелковистые, послушные локоны будут после этой процедуры. 1 ч.л. соды растворить в 5 ст.л. воды и распределить по всем локонам. 1 ст.л. яблочного уксуса развести в 1 ст. воды и ополоснуть локоны по всей длине. После промыть голову тепленькой водой. Делайте так каждый день на протяжении 3 недель. Потом сделайте перерыв и повторите. Средство идеально для восстановления поврежденной структуры волос.