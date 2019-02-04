Иллюстративное фото из архива "МГ" ​Как сообщила на своей странице в Facebook эксперт 1 категории отдела по защите прав предпринимателей и снижению адитнтстративных барьеров палаты предпринимателей ЗКО Валентина Гаршина, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса. - Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 39 утверждены «Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки». Правила вводятся в действие с 8 февраля 2019 года. Чтобы попасть под амнистию, налогоплательщикам обращаться никуда не нужно, органы государственных доходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов и при уплате основного долга не позднее трех рабочих дней выносить соответствующие решения о списании. Уточнить сумму основного долга, размеры пени налогоплательщики могут, получив выписку из лицевого счета в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика». Также можно узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» можно воспользоваться электронным сервисом «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН/БИН налогоплательщика, - пишет Валентина Гаршина. Исключение составляют налогоплательщики, которые находятся в реабилитационной процедуре или получили отсрочку по налогам. Если такие налогоплательщики хотят попасть под налоговую амнистию им необходимо направить в орган государственных доходов соответствующее заявление и досрочно погасить сумму основного долга по налогам. Кроме того, налогоплательщикам, проходящим процедуру реабилитации, необходимо внести изменения в план реабилитации, согласовать изменения с собранием кредиторов и утвердить их судом. - Напомним, что под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции. Для сведения, по нашей области задолженность по налогам имеют более 50 тысяч предпринимателей, которая составляет 5,5 млрд тенге, из них пени и штрафы составляют 2,5 млрд тенге, - сообщила эксперт. По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в палату предпринимателей ЗКО по ул.Чагано-Набережная, 84. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.