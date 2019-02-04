Теперь жители и гости города смогут вызвать автомобиль в службе заказа такси «Поехали» и не переплачивать за поездки. Современный ритм жизни диктует новые правила. Чтобы все успеть, люди прибегают к услугам такси, но цены на заказ автомобиля не всегда демократичны. Служба заказа такси «Поехали» в Уральске предлагает своим пользователям поездки по городу по цене от 250 тенге. Это самая низкая цена на рынке такси в городе. Стоимость поездки известна заранее и не изменится в конце пути, даже если автомобиль попадет в пробку. С новой службой экономные люди смогут легко контролировать свои транспортные расходы. Кстати, Уральск стал первым городом Казахстана, где начала работать служба.
Чтобы вызвать такси, можно позвонить по номеру (7112) 55-44-44 или воспользоваться мобильным приложением «Поехали: заказ такси».
Как установить приложение Его можно скачать в App Store или Google Play. После установки пользователю необходимо пройти несложную авторизацию. Для этого нужно указать имя и номер мобильного телефона, а затем ввести код, который придет по смс. Как заказать такси Интерфейс приложения будет понятен любому пользователю. Заказ создается на главном экране. В форме нужно указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать тариф, время подачи автомобиля и способ оплаты. При необходимости в специальном поле можно написать пожелания к заказу. Например, наличие детского кресла или сдачи. После этого приложение рассчитает стоимость поездки, и она появится на экране. Как только пользователь нажмет кнопку «Заказать», заказ автоматически будет виден всем ближайшим водителям, так что долго ждать автомобиль не придется. Когда водитель примет заказ, на экране пользователя появится информация о цвете, номере и марке автомобиля. Местоположение такси будет отображаться на карте. Специальный таймер, который показывает время до подачи автомобиля, поможет пользователю сориентироваться, через сколько нужно выйти к такси. Что полезного есть в приложении При всей своей простоте приложение является очень функциональным. Оно расширяет возможности пользователя, который хочет заказать такси. Например, с помощью приложения можно отправить трек поездки друзьям. Так они точно будут знать, где находится такси и через сколько автомобиль приедет на место. Для пользователей, которые часто ездят по одинаковым маршрутам, предусмотрен раздел «История поездок», где можно повторить заказ в несколько касаний. Также в приложении можно написать водителю в специальном чате. Эта функция будет полезна тем, кто случайно забыл личные вещи в такси. Современные способы заказа, быстрая подача автомобиля, доступные цены — все это делает привлекательными поездки с «Поехали». Служба работает уже в 82 городах мира и помогает миллионам людей, которые не хотят платить больше за одну и ту же услугу. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.