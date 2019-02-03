Фото с сайта vesti-ukr.com По словам концертного директора музыканта Павла Беленца, Децл выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. - Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер, — сказал Беленец. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что точные сведения будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появился в социальных сетях. Ранее о смерти артиста сообщил его отец Александр Толмацкий. Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.