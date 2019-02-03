Иллюстративное фото На днях решением суда за пределы Казахстана был выдворен гражданин Китая. 53-летний мужчина, прибывший на территорию области по деловой визе, которая не дает ему право осуществлять трудовую деятельность, работал финансовым директором в одной из компании города Атырау. - В результате оперативно профилактических мер, проводимых миграционной службой, всего с начала года из области за пределы страны были выдворены 26 иностранных граждан, допустивших грубейшее нарушение действующего законодательства РК. Среди них 22 граждан Узбекистана и 4 граждан КНР, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Всего за 2019 год по линии миграции выявлено 594 административных правонарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.