Сайт visit-uralsk.kz был создан в рамках программы "Рухани жангыру". Инициатором создания этого проекта выступило управление предпринимательства ЗКО. Разработчиком стала компания TORUS.KZ. Так, при помощи данного сайта каждый желающий может не выходя из дома посетить исторические объекты области, будь то историко-музейный комплекс в Бокейординском районе, дом Алаш Орды в Жымпиты, поселок Жалпактал и даже святое место Дадем Ата. Все экспонаты в музеях также можно посмотреть в режиме 3D. По словам технического директора компании TORUS.KZ Даурена Габдулаева, приложение создавалось, чтобы каждый желающий мог посетить все наши историко-культурные места ЗКО. - Работа была начата в 2018 году. В этом году планируем закончить. В планах включить в данный виртуальный тур все места отдыха. Допустим, в город Уральск приехал турист. Он находится в аэропорту, заходит на сайт и в поисковике набирает слово "Гостиница". Программа автоматически находит ему все гостиницы. Дальше он с помощью виртуального моделирования, оставаясь все также в аэропорту, может зайти в ту гостиницу, которую выбрал, просмотреть номера, оценить интерьер, ознакомиться с сервисом и ценами, - рассказал Даурен Габдулаев. По словам разработчиков, программу будут совершенствовать и включат в нее другие города.