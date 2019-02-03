Если ногти утратили здоровый вид, стали ломкими, значит, организм дает нам сигнал о нехватке витаминов. Примите во внимание и не болейте. Желтушные, ломающиеся, слоящиеся ногти - дефицит витамина С. Ешьте продукты с высоким его содержанием - цитрусовые, малина, клубника, капуста, болгарский перец, картофель, помидор, репа. На ногтях белые пятна – требуется витамин В3. Добавьте в рацион – гречку, фасоль, горох, сою, грибы, отруби, пшеницу. Продольные борозды на ногтях – недостаток В1. Внесите в меню кедровые орешки, семечки, чечевица, бурый рис, рженой хлеб, спаржа, говядина, курица, изюм. Если ногти стали хрупкие – нужда в витамине В6. Кушайте больше морскую рыбу, морепродукты, фисташки, фасоль, чеснок. Сбалансированное питание обязательно восполнит нехватку полезных элементов, и вы сможете наслаждаться красотой своих длинных ногтей. А пока можете посмотреть, как в домашних условиях починить сломанный ноготь.