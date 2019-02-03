Мы уже разное писали, как расширить пространство с помощью мобильной мебели или кровати трансформер. Но такое вы наверняка еще не видели. Какую выбрать мебель в комнату? Попробуйте повесить стулья, кресло и даже диван на стену! На первый взгляд это просто картина на холсте. Восторг не только поклонников живописи, но и всех кто это увидит, вам обеспечен. Дизайнеры из Японии предлагают, в качестве предметов интерьера использовать оптическую иллюзию. Каждый предмет является отдельным шедевром. Рама из дерева и алюминия обтянута эластичной тканью с мебельным рисунком. Прислонитесь к картине и садитесь. Когда вы встанете, предмет примет исходную форму. Главное поставить к стене под определенным углом. На сегодняшний день это мега идея, но в ближайшем будущем все может измениться.