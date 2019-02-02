Иллюстративное фото из архива "МГ" По предварительным данным, руководитель облспорта Нурбек Карабалаев получил взятку. Однако какую сумму и от кого получил чиновник, в пресс-службе ведомства не сообщили. - Специализированный следственный суд Актау арестовал руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области по подозрению в получении взятки. Арест был инициирован следственным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции, - пояснили в пресс-службе суда Мангистауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.