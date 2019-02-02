Нурбек Карабалаев был задержан 29 января сотрудниками департамента Нацбюро по противодействию коррупции по подозрению во взяточничестве,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По предварительным данным, руководитель облспорта Нурбек Карабалаев получил взятку. Однако какую сумму и от кого получил чиновник, в пресс-службе ведомства не сообщили. - Специализированный следственный суд Актау арестовал руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области по подозрению в получении взятки. Арест был инициирован следственным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции, - пояснили в пресс-службе суда Мангистауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.